Namorando desde 2017, Bianca Comparato parabeniza Alice Braga pelo aniversário da atriz

Bianca Comparato, conhecida por participar da série da Netflix "3%", publicou uma foto rara ao lado da namorada, Alice Braga, para parabenizar a atriz pelo aniversário de 40 anos dela. A imagem foi publicada nos Stories de Bianca, no fim de semana.

“Parabéns, meu amor. Que você siga brilhando. Te amo infinito”, escreveu a atriz na legenda.

Legenda: Bianca Comparato faz homenagem no aniversário de Alice Braga Foto: Reprodução/Instagram

As duas vivem um romance discreto desde 2017. Elas se conheceram, segundo o Extra, por meio de amigos em comum, em 2015. No entanto, o namoro começou um ano depois.

Apesar de discretas, as duas trocam comentários carinhosos nas redes sociais. Em uma sequência postada por Bianca no início de abril, por exemplo, Alice deixou um comentário com três emojis de coração para a namorada.