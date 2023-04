Após ser apontada como mãe de filho de Vitão, Suelen Gervasio fala de repercussão da gravidez

Após o cantor Vitão confirmar que será pai, a internet apontou que a modelo Suelen Gervasio seria a mãe da filha do artista. Irmã de Rafael Zulu, a influenciadora contou em entrevista à Quem que a gravidez não foi planejada e que prefere revelar quem é o pai da criança na hora certa.

“Eu não planejei, mas desde o momento que eu soube, ela foi amada e cuidada”, iniciou. “Minha filha tem pai, mas o importante agora sou eu, que sou mãe. Se preocupem comigo e com a baby que está vindo, o pai conhecerão na hora certa”, disse.

Suelen ainda afirmou que sempre sonhou em ser mãe de menina. A modelo também relatou que a grande exposição dos últimos dias a afetou negativamente. “No começo foi conturbado. Não estou acostumada com a minha vida exposta e as pessoas surfam na onda mesmo, é bizarro”.

Polêmica

Vitão confirmou que seria pai de uma menina na última semana. Em seguida, o portal IG Gente disse que a mãe da filha do artista seria a modelo Suelen Gervasio.

No entanto, prints de conversa entre o produtor musical Matuto e a modelo acabaram vazando na internet. No diálogo, ela supostamente conversa com Matuto sobre a gravidez, como se a filha fosse dele.

Segundo o perfil do Instagram Garotx do Blog, Matuto e Suelen estavam se relacionando há 2 meses, e ela tinha previamente confirmado a gravidez com ele sendo o pai. Após ser confirmada a paternidade com Vitão, a modelo teria pedido que ele não mostrasse o ultrassom para outras pessoas e bloqueado o produtor musical na sequência.

Em live no Instagram no fim de semana, Suelen chegou a dizer que “a filha não tem pai”, e que não tem recebido nenhuma ajuda financeira, rebatendo pessoas que a chamaram de interesseira.