Cantor Vitão será pai de uma menina: 'Estou vivendo essa dádiva'

O cantor Vitão, de 23 anos, será pai de uma menina. A informação foi confirmada pelo próprio artista nesta quinta-feira (13).

“Sou pai de uma menina. Estou vivendo essa dádiva da paternidade ao lado de uma grande mãe, uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai me mudar para melhor, ela já me transforma todos os dias", disse Vitão ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Ele pediu que as pessoas sejam "humanas e cuidadosas". Não foi divulgado quem é a mãe da bebê ou mais informações sobre a gravidez.

A assessoria de imprensa de Vitão afirmou em nota, pouco depois, que o artista não pensava em tornar o assunto público neste momento, por também envolver a vida de terceiros.

Legenda: Assessoria de Vitão confirmou que cantor será pai Foto: Reprodução

"Ao ser questionado pela equipe do jornalista, ele optou por não negar algo que está vivendo com tanta felicidade", explica.

Cantor se mantém discreto

A equipe do Vitão ressaltou que mais informações só serão dadas pelo próprio Vitão ou a mãe da bebê, "no momento em que eles decidirem, de comum acordo",

Recentemente, o visual do cantor repercutiu nas redes sociais após ele raspar o cabelo. Ele foi flagrado careca na multidão do festival Lollapalooza, no fim de março.

Vitão compartilhou o momento em que muda o visual em suas redes sociais nesta quarta-feira (12). O vídeo mostra que, após raspar a cabeça, o cantor jogou as madeixas no mar.

O cantor se mantém discreto nas redes sociais e não se pronunciou publicamente sobre a gravidez ou um possível relacionamento.