Vitão é flagrado careca em vídeo na multidão do Lollapalooza

O cantor Vitão, conhecido por suas longas madeixas, foi flagrado no meio da multidão do Lollapalooza, no fim de março em São Paulo, em vídeo que circula nas redes sociais. A novidade é que o artista estava completamente careca.

"No Lolla, meu amigo fingiu que ia gravar um vídeo meu para pegar o Vitão careca que estava do nosso lado", escreveu uma internauta no Twitter.

O artistas de 23 anos foi visto conversando com uma mulher ruiva e curtindo o evento em meio a multidão. No entanto, ele se manteve discreto nas redes sociais.

O colunista Lucas Spain, do Uol, informou que Vitão mudou o visual para conseguir curtir sua vida no anonimato.