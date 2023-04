Mãe de Clarity relata últimos momentos de narradora que morreu aos 24 anos

A mãe da narradora e comentarista de jogos eletrônicos ou eSports, Cecília Moraes, de 24 anos, relatou os últimos momentos da filha. Conhecida nas redes como Clarity, ela morreu com falência múltipla de órgãos na última quinta-feira (13), em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ao Uol, Rosi Brum contou que as dores da filha começaram no peito e nas costas.

Confrome a mãe, Clarity começou a sentir essas dores em São Paulo, no começo de abril. "Ela sentiu uma dor no peito e nas costas, mas era algo leve. No intervalo da transmissão, ela pediu para ir até uma UPA em São Paulo para fazer exames ou tomar medicamento. Foi muito bem atendida. Fizeram raio-x, eletrocardiograma e exames de sangue. Deu tudo normal", contou.

A mãe relatou ainda que a piora da filha iniciou na manhã, da última quarta-feira (12). "Ela me chamou no quarto e falou que estava passando mal. Quando entrei, ela estava realmente se sentindo mal. Levei ela para o hospital", disse. Rosi ainda revelou que após exames sem muita alteração e medicação, as duas retornaram para a casa com o pai.

No mesmo dia, Clarity recebeu o namorado em casa e jantaram juntos e, após ele ir embora, a narradora começou a passar mal. Os pais dela a levaram para o hospital novamente. "Ela já estava bem debilitada e foi atendida rapidamente por uma médica competente, que disse que ela estava com sepse, uma infecção generalizada. Saímos do hospital de madrugada porque o médico falou que era para pegarmos itens de higiene pessoal, já que ela ficaria na UTI até achar a causa", contou.

A família retornou ao hospital após uma ligação que o quadro de Cecília havia se agravado. Ao chegarem à unidade, os pais foram informados que Clarity teve uma parada cardíaca repentina e inflamação diagnosticada. "O médico da UTI disse que ela ficou 16 minutos em parada cardíaca. Ela precisou passar por uma cirurgia de emergência porque tinha uma inflamação no pericárdio", relatou.

Rosi Brum mãe da Clarity É uma doença silenciosa que não é fácil de diagnosticar, principalmente por ela ser jovem e ser saudável. A Cecília nunca ficou doente: só tinha amigdalite e gripe.

De acordo com a mãe, Cecília foi vítima de uma doença que não haveria salvamento, mesmo com a ida ao hospital pela manhã. "Meu marido é médico. Todos os médicos da UTI foram unânimes: mesmo se tivéssemos feito um diagnóstico de manhã, quando fomos a primeira vez, não teríamos salvado" relatou.

QUEM ERA CLARITY

Clarity morreu faltando menos de um mês para o aniversário de 25 anos, no próximo dia 5 de maio. Rosi Brum, mãe de Cecília, disse que a filha "partiu feliz" e que havia conseguido realizar o sonho de estar na bancada do Pokémon Unite, em São Paulo.

"Ela era acima da meta, exemplo entre os professores e fazia tudo com muito amor. Amava gatos, tinha dois em casa. E era amante da cultura japonesa, sonhava também em ir para o Japão justamente por causa do Pokémon", contou Rosi.

Cecília Moraes morreu às 16h30, da última quinta-feira (13) por falência múltipla de órgãos. A narradora deixa os pais e dois irmãos.