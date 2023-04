J-Hope, do BTS, posta última foto antes de alistamento para exército: 'voltarei com segurança'

O músico J-Hope, membro do grupo k-pop BTS, postou em suas redes sociais o que seria a sua última foto antes do alistamento para o exército militar. "Voltarei com segurança", escreveu ele em um post no Instagram, acompanhado de uma foto em que aparece com os cabelos já curtos.

Jung Hoseok, mais conhecido na carreira musical por seu nome artístico J-Hope, havia iniciado o processo de alistamento, que é obrigatório na Coreia do Sul, em fevereiro deste ano.

Ele será o segundo integrante do BTS a prestar o serviço militar obrigatório. Em dezembro do ano passado, Jin iniciou sua temporada em âmbito militar. Por lei, todos os homens sul-coreanos devem passar pelo serviço militar, entre os 18 e os 28 anos.

Hiato na banda

Com isso, nos próximos anos, todos os sete membros devem se juntar às Forças Armadas, provocando um hiato na carreira da principal boyband do momento. A volta da formação completa do grupo deve ocorrer em 2025, segundo a empresa.

O Bangtan Boys (BTS) é um grupo masculino sul-coreano criado pela gravadora Big Hit Music, em 2013. Ele é composto por sete membros: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jungkook.