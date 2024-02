Enquete BBB 24 atualizada: veja parcial de quem deve sair do reality

Marcus Vinicius deve ser o eliminado desta terça-feira (13) do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), conforme aponta enquete do Diário do Nordeste. O participante recebeu 83,8% dos votos, enquanto Isabelle (5,1%) e Davi (11,1%) receberam as menores porcentagens.

Esse é o oitavo paredão desta edição. A Casa chegou aos nomes dos emparedados na noite de domingo (11), durante exibição ao vivo.

Davi, Isabelle e Marcus Vinicius foram os nomes escolhidos para a berlinda. Antes de começar a votação da casa, o anjo Michel, além de estar imune, deu o colar para Giovanna.

Já o líder Lucas indicou Davi. Por conta da dinâmica da semana, Lucas ainda indicou Isabelle e salvou Wanessa Camargo do paredão.