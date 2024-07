Fátima Bernardes reúne os três filhos em jantar em Paris

A jornalista Fátima Bernardes está em Paris para cobrir as Olimpíadas 2024 para a Cazé TV, e aproveitou a viagem para jantar com os três filhos. Nas redes sociais, ela contou que não se reunia com os três ao mesmo tempo desde o Natal.

“Depois de um dia de muito trabalho, pausa para reunir meus três filhos e amigos para jantar. Desde o Natal que eu não conseguia estar com meu trio juntinho. Bom demais. Estava morrendo de saudade”, escreveu Fátima na legenda da imagem em que aparece com Vinícius, Beatriz e Laura, uma nora e um genro.

Nos comentários, famosos deixaram mensagens de carinho. “Que delícia”, publicou Fernanda Gentil. “Que lindezas”, escreveu Túlio Gadelha, namorado de Fátima.

Os trigêmeos são frutos da relação de Fátima com o também jornalista William Bonner.