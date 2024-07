Previsão do signo de Câncer para hoje, 25 de julho

A Lua chega no signo de Áries e hoje pode ser fácil mostrar o que sente. Tente encarar o que lhe incomoda e muito cuidado com atitudes infantis e rompantes emocionais. Hoje Mercúrio ingressa no signo de Virgem. O planeta do intelecto e da comunicação vai se sentir em casa e permanece nesse signo até o dia 14/08. Nos próximos dias a comunicação será mais minuciosa, pode ser que você se apegue mais as listinhas ou se prenda aos detalhes. O período é favorável para o aprendizado, planejamento, organização, estudos ou desenvolvimento de novas habilidades. Você só precisa ter cuidado com o excesso de autocrítica. Não fique tão obcecado pelos detalhes.

Signo de Câncer hoje

Sua comunicação estará em alta nos próximos dias, canceriano(a). Sinto que seu celular não vai parar. Foque em aprender coisas novas, alimentar sua mente - que estará mais inquieta e curiosa - e aproveite para ler aquele livro que estava na prateleira lhe esperando.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.