TopBus é alternativa inteligente e sustentável para ir a eventos em Fortaleza

Com mais de 3 milhões de habitantes e uma frota de veículos que supera 1,2 milhão de unidades, Fortaleza enfrenta desafios ligados à mobilidade urbana, como congestionamentos. Enquanto grande polo cultural, a cidade realiza diversos eventos espalhados pela cidade, e a falta de mobilidade limita a população a prestigiá-los.

Há mais de quatro anos anos, Fortaleza conta com a atuação do TopBus, serviço que, por meio do compartilhamento de recursos, oferece uma alternativa prática para os cidadãos, contribuindo para a construção de uma cidade mais verde e eficiente.

Com alcance desde a Praia do Futuro até o Presidente Kennedy e da Praia de Iracema até o Aeroporto e o Montese, o TopBus percorre áreas da cidade com muitos atrativos e pontos de encontro da população fortalezense. Entre eles, os polos gastronômicos da Varjota e da Parquelândia, a Beira-Mar, as praias de Iracema e do Futuro, os bares e restaurantes do Benfica, entre outros.

“É uma excelente maneira de ir não apenas ao trabalho, mas também para eventos. Em uma cidade tão rica em cultura e opções de lazer como Fortaleza, tanto para moradores quanto para turistas, ter mais uma opção de deslocamento é sempre bem-vinda. Com o TopBus, é possível aproveitar o conforto durante o trajeto e a conveniência de não precisar se preocupar com estacionamento, por exemplo, ou vias engarrafadas, podendo usufruir das faixas exclusivas”, comenta João Luis Maciel, gerente de operações do TopBus.

O TopBus se diferencia do transporte público tradicional pela flexibilidade e praticidade. Por meio de aplicativo próprio, os usuários podem solicitar viagens individuais ou coletivas, com capacidade para até 13 passageiros por veículo. Essa flexibilidade permite que as pessoas otimizem os trajetos, diminuindo o tempo de viagem e o congestionamento nas vias.

“A inspiração para a criação dessa modalidade foi encontrar uma maneira coletiva e, consequentemente, mais sustentável, de aproveitar os modernos serviços sob medida para o público que se popularizaram pelo acesso a smartphones conectados. Assim fica bom para o indivíduo e, também, para toda a comunidade”, destaca Dimas Barreira, presidente executivo do Sindiônibus.

Dentre os benefícios proporcionados pelo meio de transporte estão:

Mobilidade inteligente: solicitar viagens com antecedência, definindo origem e destino, além de acompanhar o trajeto em tempo real.

Conforto e segurança: veículos modernos com ar-condicionado, poltronas confortáveis, Wi-Fi e tomadas USB garantem uma viagem agradável e segura.

Sustentabilidade: reduz a emissão de poluentes e contribui para a construção de uma cidade mais verde ao ser uma opção de transporte coletivo eficiente.

Economia: tarifas competitivas e opções de pagamento facilitadas, como cartões de crédito, Pix e cartões de transporte, tornam o TopBus uma opção acessível.

O TopBus conta com mais de 180 mil usuários em Fortaleza, com uma frota de 44 unidades. Um único TopBus tem o potencial de retirar pelo menos seis carros das ruas em cada viagem.

Considerando toda a frota, são mais de 264 carros a menos circulando em Fortaleza, contribuindo para a redução do congestionamento e da poluição. Em 2024, o serviço expandiu suas operações para funcionar 24 horas por dia em diversos bairros da cidade, proporcionando mais comodidade aos usuários e permitindo que o público se desloque para ir a eventos, shows e encontros sem se preocupar com a volta para casa.