Com recorde de público, Sana 2024 Parte 2 reúne mais de 80 mil pessoas em três dias

Realizado durante os dias 12, 13 e 14 de julho, o Sana 2024 Parte 2 reuniu um público recorde de 81 mil pessoas no Centro de Eventos do Ceará. Nos três dias de evento, consolidado no calendário iniciativas ligadas à cultura pop e geek do Nordeste, participações de atores, dubladores, concursos e shows compuseram a programação.

Entre os destaques, está a participação da atriz Tichina Arnold, famosa pela série "Todo Mundo Odeia o Chris", que emocionou o público com simpatia e carisma. Ela estava acompanhada pela dubladora da personagem Rochelle, Guilene Conte.

Os dubladores da série clássica Cavaleiros do Zodíaco, Gilberto Baroli, Letícia e Hermes Baroli, também estiveram no Sana 2024 Parte 2, como parte da celebração de 30 anos da estreia do anime no Brasil.

No sábado (13), a banda Restart animou o Centro de Eventos, em um show especial que integrou a turnê de despedida do grupo.

Os amantes da cultura pop e geek puderam se aventurar em diversas salas temáticas, como Harry Potter, Star Wars, Ludus e Black Heroes. A exposição de esculturas geek, do artista Walterlan Veríssimo, com obras de Round 6, Naruto, Dragon Ball, Pokemon e Game of Thrones, também foi sucesso de público.

Durante o evento, o projeto GeekAção levou 27 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social para conhecerem o evento, como forma de promover e democratizar o acesso a cultura pop e geek. "Foi a realização de um sonho, aqui é muito melhor do que eu imaginei", relata Maria Emanuele de Oliveira, 14, estudante da Escola Municipal Sebastiana de Guedes.

O Sana 2025 Parte 1 está programado para os dias 24, 25 e 26 de janeiro. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla.

Compromisso e responsabilidade social

Durante o Sana 2024 Parte 2, o ingresso solidário, que solicitava a doação de alimentos ou ração para cães e gatos, angariou mais de 10 toneladas, que foram destinados ao projeto Mesa Brasil e a ONGs de proteção animal, como o projeto Geek Patas.

Em parceria com a Bichomania, o evento também promoveu a 6ª edição do maior evento de adoção de cães e gatos resgatados, com a adoção de 85 animais.