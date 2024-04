Fumaça será usada para vistoriar rede de esgoto da Beira-Mar na próxima segunda-feira (29)

Parceria público-privada da Companhia de Água e Esgoto do Estado (Cagece), a Ambiental Ceará realizará um teste com fumaça na rede de esgoto da avenida Beira-Mar, na próxima segunda-feira (29). O objetivo do experimento, que ocorrerá a partir das 23h30, é detectar possíveis irregularidades no sistema de esgotamento sanitário do local.

Veja também Ceará Vacina da dengue chegará a Fortaleza e mais três municípios do Ceará nesta sexta-feira (26) Ceará Carteirinha estudantil 2023 pode ser usada até 30 de abril; veja como solicitar o documento de 2024 Ceará Após pressão popular, Prefeitura desiste de remover Mercado da Aerolândia e avalia alternativa

Conforme informado pela empresa, a inspeção avaliará o funcionamento de um trecho de 2,5 km da rede coletora, entre as vias Barão de Studart e Tereza Hinko, próximo ao Parque Bisão.

Na verificação, um dos lados da avenida turística será interditado para garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos na ação, enquanto o outro permanecerá liberado para a passagem de veículos.

A previsão é que a vistoria termine no início da madrugada de terça-feira (30).

TESTE COM FUMAÇA

Durante a avaliação, uma equipe da companhia injetará fumaça no sistema de esgotamento usando um equipamento insuflador acoplado às tampas de esgoto. O gás percorrerá as tubulações, revelando potenciais irregularidades nos locais em que ele emergir.

Legenda: Profissionais injetarão fumaça para detectar irregularidades Foto: Divulgação/Esdras Nogueira

É possível que, ao longo dos testes, a fumaça apareça em ralos e pias de banheiros e cozinhas dos imóveis próximos ao trecho avaliado. Segundo a Ambiental Ceará, isso não é motivo para preocupação, já que o gás não é tóxico e nem oferece riscos à saúde de seres vivos ou ao meio ambiente.

A verificação com fumaça contribuirá para o diagnóstico operacional do Interceptor Leste (IL), considerada uma das principais redes de esgoto de Fortaleza por transportar os efluentes coletados em diferentes bairros da Capital até a área de tratamento da Estação de Pré-Condicionamento de Esgoto (EPC).

Além do gás, a equipe de avaliação contará com o auxílio de San, um robô de fiscalização que percorrerá a rede para identificar anormalidades no sistema.