Ucrânia afunda maior navio de guerra para evitar que russos tomem embarcação

O maior navio de guerra da Ucrânia, a fragata Hetman Sahaidachny, foi afundada pela Marinha ucraniana na cidade de Mykolaiv, perto do litoral do Mar Negro. O navio estava parcialmente desmontado pois passava por reparos e seria impossível montar e restaurar sua capacidade de combate a tempo de enfrentar os russos.

Segundo informações do G1, a inteligência ucraniana obteve a informação de que uma operação especial das forças especiais navais de Moscou havia sido planejada para apreender o Hetman Sahaidachny. Então foi dada a ordem para o casco fosse cuidadosamente enchido de água, apoiando a embarcação no fundo do rio.

"O comandante do navio capitânia da Marinha ucraniana executou a ordem de afundar o navio Hetman Sagaidachny, que estava em reparo, para que não fosse capturado pelo inimigo. É difícil imaginar uma decisão mais difícil para um bravo guerreiro e toda a sua equipe. Mas vamos construir uma nova frota, moderna e poderosa. O importante agora é resistir", disse o ministro da Defesa Oleksii Reznikov em publicação no Facebook nesta sexta-feira (4).

No futuro, a fragata poderá recuperar a flutuabilidade e os trabalhos de reparo podem prosseguir.

