Explosão de usina na Ucrânia seria 10 vezes maior que Chernobyl, diz ministro do país

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, demonstrou preocupação sobre o ataque contra a usina nuclear de Zaporizhzhia, que está sob o controle russo.

Na noite da última quinta-feira (3), o ministro fez um alerta nas redes sociais, dizendo que, se a central explodir, o desastre será "dez vezes maior que Chernobyl", onde aconteceu, há 36 anos, a maior catástrofe nuclear da história.

O fogo na maior usina da Europa foi extinto, nenhum dos reatores foi atingido e não houve liberação de material radioativo. Autoridades ucranianas informaram, porém, que há registros de mortos e feridos.

"O exército russo está disparando de todos os lados contra a central nuclear de Zaporizhzhia, a maior usina nuclear da Europa. O fogo já começou. Se explodir, será dez vezes maior que Chernobyl! Os russos devem cessar imediatamente o fogo, permitir a entrada dos bombeiros, estabelecer uma zona de segurança!", escreveu Kuleba em sua conta no Twitter, logo após a invasão.

