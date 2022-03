Fortaleza e pelo menos outras 99 cidades do Ceará têm chuvas entre quinta e sexta-feira (11)

Com previsão de céu variando de nublado a parcialmente nublado e chuva em todas as oito macrorregiões do Ceará, Fortaleza e outros 99 municípios registraram chuvas até as 7h desta sexta-feira (11).

Com a chuva, algumas ruas e avenidas da Capital amanheceram alagadas. No interior, também há registro de alagamentos.

O balanço pluviométrico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) leva em conta as precipitações anotadas desde às 7h dessa quinta-feira (10), isto é, um período de 24 horas.

A última atualização do órgão, às 8h50, mostra que as maiores chuvas se concentraram no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e na Ibiapaba.

Legenda: Fortaleza amanheceu com intensas precipitações Foto: Fabiane de Paula

Principais acumulados de chuva em 24 horas

Aquiraz (Posto Aquiraz, 86 mm; Sítio Sapucaia Fernandes - 78 mm e Posto Berra-Bode - 73 mm)

Jaguaruana - 69 mm

Arneiroz - 61,5 mm

Cascavel - 61 mm

Ocara - 58 mm

Beberibe - 54 mm

Icó - 52 mm

Pindoretama - 52 mm

Frecheirinha - 45 mm

Granja - 42 mm

As chuvas que banham o Ceará chegaram à Capital ainda na noite dessa quinta-feira (10), adentraram na madrugada e seguem nas primeiras horas desta sexta-feira (11). Bairros como Barra do Ceará, São Gerardo, Fátima, Aldeota e Messejana recebem essas precipitações. Os dados, porém, ainda não constam na Funceme.

Chuva forte no Centro-sul

A região Centro-sul do Ceará segue recebendo um volume considerável de chuvas no intervalo. Após chover mais de 100 mm em Cariús na quinta-feira (10), nesta sexta-feira (11), foi a vez da cidade de Icó ter fortes precipitações. Os primeiros dados da Funceme apontam uma chuva de 52 mm na cidade, porém, o volume foi suficiente para alagar ruas e bairros do município.

Veja vídeo abaixo:

Previsão do tempo para o fim de semana no Ceará

Sábado - 12/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões

Domingo - 13/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões

A divisão territorial feita pela Funceme inclui o Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.