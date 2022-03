Chuva segue em todo o Ceará nesta sexta-feira (11); veja previsão do tempo

Todas as regiões do Ceará devem ter chuva nesta sexta-feira (11), segundo previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O destaque é para Cariri, Litoral Norte e Ibiapaba.

A previsão do tempo indica precipitações entre fracas e moderadas. O indicativo para a sexta é céu variando de nublado a parcialmente nublado.

O começo da noite desta quinta-feira (10) foi de forte chuva em Fortaleza.

Conforme o órgão meteorológico, nesta madrugada as chuvas podem se concentrar na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Previsão do tempo para o Ceará nesta sexta-feira (11)

Para a manhã de sexta a possibilidade é de mais precipitações na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

De tarde chuva nas macrorregiões do Litoral Norte, da Ibiapaba, do Maciço de Baturité, norte do Sertão Central e Inhamuns e da Jaguaribana.

À noite, a Funceme aponta concentração de eventos chuvosos nas regiões Ibiapaba, Litoral Norte, Litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.