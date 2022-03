Relembre como foram as chuvas no mês de março na última década; período é o mais chuvoso no Ceará

Para o Sertanejo, esperança é como uma planta que cresce com a água da chuva. Especialmente em março, esse sentimento é, não apenas renovado, mas fortificado. Os números explicam. Março é o mês do ano com maior expectativa de chuva no Estado. A média histórica para o período é de 203,4 milímetros.

Este volume pluviométrico é expressivo. Caso os índices se confirmem, agricultura e reservatórios - com o aporte advindo das chuvas - se beneficiam.

No entanto, no primeiro terço deste mês (1º a 11 de março), as precipitações ainda não estão robustas (65.1 mm acumulado), embora haja previsão de boas chuvas para os próximos dias. Mas, a depender do histórico recente, há razões para otimismo?

Os números jogam contra. As previsões de especialistas, também. Na última década, apenas dois anos (2020 e 2019) tiveram o mês de março com acumulado acima da média e, 2017, encerrou com chuvas em torno da média.

Em todos os demais anos, o mês fechou com pluviometria abaixo da média, tendo 2013 o menor índice (78.5 mm). Os números foram levantados pelo Diário do Nordeste com base em dados contidos na plataforma da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Se o histórico recente não é positivo, o prognóstico para o atual trimestre (março, abril e maio) também não é otimista. No fim do mês passado, a Funceme divulgou previsão que aponta para 35% de chances de chuvas abaixo da média.

A probabilidade de precipitações acima da média é de 45% e, acima da média, possibilidade de apenas 20%.

Caso essa previsão de chuvas se confirme, o Estado terá, pelo segundo ano consecutivo, acumulado anual abaixo da média. Em 2021, os volumes ficaram 13.8% inferior a normal climatológica.

Dias chuvosos

Nos próximos dias, o volume médio acumulado neste mês tem tendência de alta. Desde quarta-feira (9) o Estado registra chuva em mais de 100 cidades.

Entre quarta e quinta, a Funceme apontou precipitações em 107 dos 184 municípios cearenses. Entre quinta e esta sexta-feira, já são mais de 105 cidades banhadas pelas chuvas. Os dados são parciais e podem sofrer atualização ao longo do dia.

Essas chuvas intensas devem continuar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de "perigo" para o risco de eventos pluviométricos intensos e com ventanias.

Segundo o aviso, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h). Há, também, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.