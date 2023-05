Adolescente de 15 anos desaparece ao sair para a escola, em Guaraciaba do Norte

A família da adolescente Isadora Lima da Costa, de 15 anos, de Guaraciaba do Norte, vive um pesadelo desde a manhã de segunda-feira (22). A jovem saiu de casa a pé para ir até o colégio, como de costume, mas não foi mais vista.

A mãe da jovem suspeitou do desaparecimento após entrar no quarto da filha e ver que ela não saiu com o uniforme da escola. O colégio confirmou que a menina não apareceu. Ela teria levado apenas uma mochila com roupas.

Segundo a irmã da adolescente, Layane Rodrigues, um vizinho da família viu ela saindo. "Ela sai muito cedo para o colégio. Um vizinho viu ela saindo, mas como ela levou a mochila, não foi algo de diferente. Quando ela saiu, meu pai já tinha saído e minha mãe ainda estava na cama", disse.

Relacionamento virtual

A familiar aponta que a adolescente vinha apresentando comportamento estranho há cerca de um mês, desde que começou a conversar com um homem desconhecido pela internet.

O indivíduo dizia ter 20 anos, ser ajudante de pedreiro e trabalhar em uma firma. A família começou a estranhar, no entanto, que ele não mostrava fotos nas redes sociais e pedia que a adolescente não comentasse sobre ele.

"Ela não ficava com o telefone o tempo todo, porque como é adolescente, a gente privava um pouco o telefone. Então ela tinha a hora certa de pegar. Mas quando ela entregava o telefone de volta, ela apagava as mensagens. A gente ia lá olhar e não tinha nada, nada no WhatsApp, nas redes sociais", explica Layane.

Adolescente disse que queria fugir

O relacionamento com o homem pela internet começou a preocupar a família de Isadora devido à falta de informações para comprovar a identidade dele.

Legenda: Isadora Lima da Costa desapareceu na zona rural de Guaraciaba do Norte Foto: Reprodução

Segundo Layane, o mesmo pressionava a adolescente para não ter a identidade revelada e chegou a desligar a ligação quando a família pediu para que ele ligasse a câmera. A irmã conta que, ao ouvir uma conversa entre os dois, percebeu que o homem tinha uma voz robotizada.

Ela chegou a expressar para a família o desejo de fugir, de acordo com a jovem. "A partir de um tempo ela começou a falar que iria fugir. Que ia embora para a casa desse rapaz. Aí a gente começou a investigar, mesmo ela não dando informações", disse.

Após o desaparecimento, a irmã tentou ligar para o telefone pelo qual a adolescente se comunicava com o homem, mas o número não existe mais.

Desaparecimento é investigado

A família de Isadora já havia entrado em contato com o Conselho Tutelar devido ao comportamento estranho da menina. O órgão também foi informado do desaparecimento e orientou a comunicação à Polícia nessa terça-feira (23).

A mãe da jovem registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte.

A falta de informações sobre o paradeiro da menina está angustiando a família. Segundo Layane, a família acredita que a adolescente foi manipulada para sair de casa. "Ela falava algumas coisas, mas a gente percebia que não era verdade, como se ela tivesse sendo manipulada para fingir uma identidade dele na qual não existia", disse.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso, por intermédio da Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte. Oitivas estão sendo realizadas e diligências seguem até a localização da vítima.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3102-1196, da Delegacia Municipal de Barbalha.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias por mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

