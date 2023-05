Idosa de 75 anos que desapareceu em Fortaleza é achada em Pindoretama; Polícia Civil investiga caso

Uma idosa de 75 anos que estava desaparecida desde a última quinta-feira (19), foi encontrada em Pindoretama, Região Metropolitana de Fortaleza, segundo a Polícia Civil. A mulher teria desaparecido após ser levada, por uma de suas filhas, para fazer um exame de ressonância em Fortaleza.

De acordo com as autoridades, a idosa e uma das filhas saíram de casa após conflitos familiares. Contudo, em entrevista concedida ao G1, a filha mais velha da idosa disse que a irmã mais nova raptou a mãe após ir ao hospital. A equipe de reportagem procurou a filha que a acompanhava para comentar o caso após a idosa ser encontrada, mas ela não quis ser entrevistada.

"Ela não fala com ninguém, não atende ligação. A gente não quer que fiquem ligando para ela, porque senão ela desliga o celular e vai ser mais difícil de encontrar", contou a filha mais velha, enquanto a mãe ainda estava desaparecida.

Um inquérito policial foi aberto para apurar a conduta da filha que estava com a idosa. Após a conclusão do caso, a mulher poderá ser indiciada pelos crimes de sequestro e exploração econômica. O caso é acompanhado pela Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (DPIPD).

A idosa, apesar de saudável, se movimenta com ajuda de um andador devido a um acidente que sofreu há alguns anos.

Conflitos religiosos

Segundo a filha mais velha, uma vizinha viu quando sua mãe disse que "não queria ir". "Ela [a testemunha] viu um carro chegar, olhar o número da casa e ir pra a frente. Minha irmã saiu, pediu para o rapaz ir mais para a frente dizendo 'Vamos, mãe, fazer o exame', mas minha mãe dizia que não queria ir [para a clínica]", disse.

Segundo relatos, As duas irmãs mantinham uma boa relação com a idosa, mas as duas estavam em constantes conflitos após discordâncias religiosas.

"Ela é evangélica e queria que a gente ficasse ouvindo a palavra de Deus. A confusão maior era por causa disso. Ela queria que a minha mãe, todo mundo, virássemos evangélicos, mas um dia eu disse que sou católica e quando eu puder e sentir vontade, vou. Ela é insistente até com o povo da rua", contou.

A famílica conseguiu um único contato com a irmã mais nova, antes da idosa ser encontrada. Familiares perguntaram - através de um aplicativo de mensagens - onde estava a mãe delas, a filha mais nova disse que: "Ela está bem e na paz do Senhor".

Familiares da idosa chegaram a ir na clínica para saber se o exame teria sido realizado, e a resposta foi positiva.

"De tarde [na quinta-feira, dia do desaparecimento], liguei para o meu irmão para saber se elas tinham voltado. Ele disse que ela mandou uma mensagem dizendo que quando saísse da clínica vinha para casa. Ele ficou mandando mensagem e ela respondeu que estava tudo bem".

"A família está mais preocupada com a minha mãe. Ela está acostumada com os netos, com os gatos. Ninguém sabe como o coração dela está", concluiu a mulher.