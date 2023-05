Professor de dança morre dias após retirada do siso em Fortaleza; família questiona atendimento

A extração de um dente siso, um dos procedimentos dentários mais comuns, pode ter ocasionado a morte de José Eliezio Oliveira Silva, aos 50 anos. A família do professor de dança, que morava no bairro São Cristóvão, em Fortaleza, alega que ele não recebeu o atendimento necessário.

José realizou a extração em 16 de maio no Posto Pedro Sampaio, localizado no Conjunto Palmeiras. Segundo a sobrinha de José, Ysla Feitosa da Silva, o professor de dança foi liberado da unidade de saúde após a retirada do dente sem a indicação de qualquer medicamento.

No dia seguinte ao procedimento, José começou a sentir dores intensas e inchaço no local, segundo a sobrinha. "Ele não tava conseguindo se alimentar nem beber água, até a água doía", contou Ysla.

Devido aos sintomas, José voltou ao posto no dia 19, quando teria finalmente recebido a prescrição de medicamentos. Ele começou a tomar os remédios indicados, segundo Ysla, mas não teve melhora.

Na terça-feira (23), José foi encontrado desmaiado em casa pelos familiares. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jangurussu na data e ficou internado e recebeu atendimento e assistência pelos profissionais da unidade. O professor morreu na quarta-feira (24), após quatro paradas cardíacas.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirma que José recebeu todos os cuidados de atenção necessários. "O procedimento odontológico foi realizado sem intercorrências no dia 16 de maio", diz a pasta, em nota.

Prescrição de medicamentos

Após o falecimento, a família voltou até o Posto Pedro Sampaio e descobriu que, no sistema da unidade, constava a prescrição de remédios no dia do procedimento, segundo Ysla.

"Uma atendente consultou no sistema da dentista e constava medicação, só que ele saiu da sala sem nada", afirmou a sobrinha.

A SMS não se posicionou sobre a denúncia da família de que o professor não recebeu prescrição de medicamentos no dia da extração. "No dia 19, quando retornou à unidade, foi novamente acolhido e orientado sobre o uso dos medicamentos necessários", diz a nota.

A pasta lamentou o ocorrido e reforçou que o paciente contou com todo acompanhamento devido ao caso, conforme o perfil de saúde dele.

Infecção

Desde o falecimento, a família busca explicações para o que aconteceu. "Eu estou completamente despedaçada. Ele era tudo para mim", lamentou a sobrinha.

Ysla Feitosa da Silva A perda dele foi como se tivesse tirado algo de mim e da nossa família. Ele era nossa coluna. Tudo era ele na nossa família

O atestado de óbito, emitido na UPA do Jangurussu, aponta que José tinha septicemia (infecção generalizada), abscesso dental, angina de Ludwig, insuficiência renal e infecção por retrovírus. O abscesso dental consiste na formação de bolsas de pus no dente devido a uma infecção.

Já angina de Ludwig é um tipo de celulite facial, frequentemente originada por infecção odontológica. O processo infeccioso tem evolução rápida e pode se espalhar, obstruindo vias aéreas, segundo a biblioteca virtual da Organização Pan-Americana da Saúde.

