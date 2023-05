Funcionário morre durante manutenção de trens do Metrofor em Pacatuba

Um funcionário morreu enquanto executava serviços de revisão de trens na Estação Vila das Flores, em Pacatuba, na Grande Fortaleza, nesta sexta-feira (26). De acordo com o Metrofor, o caso ocorreu no Centro de Manutenção.

A Companhia informou, em nota, que colabora com o trabalho de perícia e ressaltou que o Centro conta "com rotina de treinamentos e reciclagens dos colaboradores, bem como uso de todos os EPIs necessários".

Legenda: A vítima era um trabalhador de uma empresa terceirizada, que prestava serviços para o Metrofor no Centro de Manutenção Vila das Flores Foto: Reprodução

A vítima era trabalhador de uma empresa terceirizada, que prestava serviços para o Metrofor no Centro de Manutenção Vila das Flores. Não foram divulgadas mais informações sobre o funcionário.

"Em parceria com a empresa terceirizada, a companhia está prestando todo o apoio aos familiares e colegas de trabalho da vítima, inclusive com acompanhamento de assistente social e psicóloga e também com auxílio para acionamento do seguro de vida".