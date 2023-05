Cobra jiboia é resgatada de telhado de residência em bairro de Fortaleza

Um morador do bairro Itapery acionou o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate de uma serpente, na manhã de sábado (27). O animal surgiu no telhado da residência do cearense. A Guarnição da 4ª Companhia do 1º Batalhão foi acionada ao local e identificou o animal sendo uma jiboia.

Para realizar a retirada da serpente, os agentes do Corpo de Bombeiros utilizaram uma escada e a pinça própria para captura de répteis. O animal estava calmo e aparentava ter se alimentado recentemente.

Na operação de resgate foi constado ainda que o bicho não apresentava ferimentos. Em seguida, os agentes devolveram a jiboia ao habitat natural.

João Batista de Sousa, o proprietário da residência, agradeceu o pronto atendimento do Corpo de Bombeiros e destacou que é a segunda vez que necessita do auxílio da corporação para resgate de serpentes em casa.

No inicio do ano, ele acionou o Corpo de Bombeiros para capturar outra jiboia que encontrava-se em uma árvore no quintal.

Medidas de segurança

Segundo o comandante da guarnição que atendeu à ocorrência, Tenente Domingos Neto, formado em biologia, a população deve adotar cautela ao identificar serpentes em residências, afastar crianças e curiosos e acionar o Corpo de Bombeiros.

“Como é bastante comum o aparecimento de jiboias, que são espécies não venenosas, as pessoas tendem a acreditar que estas não oferecem riscos, entretanto, como não sabemos por onde elas estiveram (lamas, esgotos, águas contaminadas, contato com ratos), podem estar contaminadas com microrganismos que podem ocasionar adoecimento nos humanos”, explicou o comandante.

Outro alerta, de acordo com o oficial. “é que o cidadão pode achar que é uma jiboia e ser outra serpente, devido a variedade de cores de pele das serpentes”.

