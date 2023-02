Cobra é vista em câmeras de segurança, desaparece e causa temor em prédio de Fortaleza; veja vídeo

Moradores de um condomínio localizado no Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, foram surpreendidos pela "visita" de uma cobra, na madrugada de sexta-feira (24). O animal foi visto em mais de uma câmera de monitoramento do prédio.

Conforme o síndico Jonas Sousa, a cobra acessou o local pelo muro do fundo do prédio."Existe um campo, uma área verde na parte de trás do condomínio. Creio que ela veio por lá".

Veja aparições de cobra:

Em vídeos, é possível ver o animal aparecer em dois horários. Por volta de 00h51, ele surgiu pela primeira vez. O porteiro chegou a perceber a movimentação do animal na frente da câmera. A segunda aparição da cobra aconteceu à 01h58, em um segundo equipamento de monitoramento.

Pelo formato da cabeça e as manchas do corpo visto nos vídeos, é possível observar características da espécie jiboia.

Chamado ao Corpo de Bombeiros

Jonas Sousa informou que chegou a acionar o Corpo de Bombeiros para retirar o animal, mas a força de segurança não foi ao local.

Pela madrugada, por volta de 4h, o síndico recebeu um contato telefônico de um supervisor do Corpo de Bombeiros. O agente de segurança questionou se o animal ainda estava no local.

O síndico informou que a cobra havia desaparecido. O supervisor do Corpo de Bombeiros pediu que mantivessem o contato para caso a cobra reaparecesse.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes e aguarda resposta.

Clima de tensão entre moradores

Um morador do condomínio, que não quis se identificar, relatou o clima de tensão entre os vizinhos.

"Aqui é um prédio em que vivem muitos jovens casais, com muitas crianças pequenas e animais de estimação. Então, as pessoas estão apavoradas, com medo de haver algum contato da cobra com os pets ou com os filhos. Em nosso grupo de WhatsApp, há vários relatos de pessoas que dizem que não vão sair de casa. Os moradores do térreo estão em pânico, com todas as janelas e portas fechadas", declarou o morador.

Ele ainda apontou que o aparecimento do réptil pode ter relação com ações humanas contra a natureza na região.

"Aqui nas proximidades, é costumeiro haver queimadas de lixo e derrubada de árvores. Denunciamos várias vezes e nunca vimos uma ação efetiva dos órgãos públicos para coibir estes crimes ambientais, que muito provavelmente têm relação com o aparecimento dessa cobra, vítima da ação de homens que destruíram seu habitat", ressaltou o morador.

Aumento de aparição de cobras durante quadra chuvosa

No Ceará, a aparição de cobras, em áreas urbanas e rurais, é um fato corriqueiro durante a quadra chuvosa e nos meses seguintes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no primeiro período, a maior incidência se deve à presença de ratos nesses locais; enquanto, na seguinte, as serpentes aparecem mais por ser a época do acasalamento.

A dica é sair do caminho da cobra e acionar os bombeiros pelo 193. A picada de algumas delas, como no caso da coral verdadeira, pode levar a uma parada respiratória instantânea.

Outras cobras, como a cascavel e jararaca, também comuns em todo território cearense, são igualmente perigosas. Sem tratamento, o risco de morte após picada de Cascavel chega a 70%, enquanto o índice da Jararaca é 30%.