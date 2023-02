Cobra tenta fugir pela boca de outra serpente após ser engolida; veja vídeo

Integrantes de organização especializada na captura de serpentes, chamada Gold Coast Snake Catcher, registraram uma cena inusitada na última segunda-feira (6). Enquanto estavam pela região de Queensland, na Austrália, encontraram uma cobra tentando engolir outra.

A serpente menor estava tentando fugir da boca da outra serpente, mesmo depois de ser devorada. Nas redes sociais, o grupo detalhou que fazia um trabalho de remoção das cobras em uma propriedade em Ormeau.

No entanto, logo se depararam com a cena entre as serpentes.

"A maior é uma cobra-preta-de-barriga-vermelha e a menor, enfiando a cabeça para fora da boca da outra, é uma cobra-marrom-oriental, aparentemente jovem, que provavelmente foi devorada pouco antes de eu chegar", detalhou um dos integrantes da Gold Coast Snake Catcher.

"É cada coisa que a gente vê nesse trabalho", acrescentou. Apesar de terem se deparado com a cena, a equipe não conseguiu salvar a menor. A cobra-preta-de-barriga-vermelha foi devolvida para natureza em local apropriado.