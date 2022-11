Cobra fica colada em fita adesiva e precisa de resgate em Santa Catarina; veja vídeo

Uma cobra precisou de resgate após ficar colada em fita dupla face no banheiro de uma casa, em Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina. O incidente foi registrado pelo biólogo Christian Raboch, que compartilhou o desenrolar da história nas redes sociais.

O animal é uma falsa-coral, espécie que não é considerada peçonhenta, e estava no forro de PVC da residência. Ao G1 SC, o especialista revelou que o resgate ocorreu na sexta-feira (18).

Raboch levou a cobra para um veterinário, que utilizou óleo mineral para desprender a falsa-coral da fita. Após o procedimento, que durou aproximadamente 15 minutos, o animal pôde ser devolvido à natureza em segurança.

Falsa-coral

A falsa-coral é mais comum nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País. Apesar de não ser peçonhenta, ainda pode oferecer riscos aos seres humanos. Por isso, em caso de ataques, é importante que a vítima vá até o hospital, onde será medicada com uma dose de soro específico.

Procedimento em caso de picada

Após a picada, não amarre o local. O torniquete pode aumentar o risco de necrosar o local e resultar até em amputação;

Não corte, nem faça perfurações ou sucção no local;

O local da picada deve ser lavado com água e sabão;

Vá ao hospital o mais rápido possível;

Tente identificar a serpente (podendo ser com fotos ou vídeos). Isso facilitará a escolha do soro antiofídico a ser aplicado.