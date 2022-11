Anvisa deve liberar uso emergencial de duas novas vacinas bivalentes contra a Covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve liberar nesta terça-feira (22) duas novas vacinas bivalentes contra a Covid-19 para uso emergencial no País. Em reunião prevista para as 18h, em Brasília, o órgão avalia os imunizantes que possuem, além da cepa original do vírus, as subvariantes da Ômicron que vêm provocando aumento no número de casos.

Conforme a colunista Ana Flor, do g1, a tendência é que os diretores aprovem os medicamentos desenvolvidos pela Pfizer por unanimidade devido à preocupação da instituição com o crescimento de infectados e internações causadas pela doença nos últimos meses.

A Anvisa analisa os imunizantes em questão, indicados para pessoas acima de 12 anos, desde fevereiro deste ano. Nesta terça-feira, o colegiado deve decidir sobre a aprovação.

Compra das vacinas

Após a liberação, a pressão segue para o Governo Federal, que ainda não encaminhou a compra das vacinas, segundo a publicação.

Membro da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a médica Ludhmila Hajar declarou à GloboNews que o esperado é que a atual gestão envie imediatamente a solicitação de aquisição dos novos imunizantes, já que, segundo ela, postergar essa atitude seria colocar a vida da população em risco.

