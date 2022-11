Padre José Aparecido Bilha é encontrado morto dentro de paróquia no Paraná

O corpo do padre José Aparecido Bilha foi encontrado, nessa segunda-fera (21), na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Guaíra, região Oeste do Paraná. Segundo a Diocese de Toledo, o religioso foi achado morto por funcionários ao início do expediente.

Em nota publicada no site da Diocese, a instituição confirmou o falecimento do sacerdote e detalhou que ele "estava no exercício de seu ministério como pároco na cidade de Guaíra e foi encontrado morto por funcionários na abertura do expediente desta segunda".

No comunicado, a diocese não informou em qual local da paróquia o corpo foi localizado, nem se apresentava algum ferimento. "Informamos ainda que o caso está sendo investigado pelas autoridades de segurança pública e acompanhado pela Diocese", diz o texto.

A Polícia Civil informou ao portal g1 que "aguarda laudos complementares que auxiliarão no andamento das investigações". A apuração está sendo realizada pela Delegacia de Guaíra.

Sepultamento

Ainda conforme a Diocese de Toledo, na noite dessa segunda, o corpo foi trasladado para a Igreja Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Assis Chateaubriand, onde o velório segue até 15h desta terça-feira (22). No local, será "celebrada a missa com Rito de Exéquias, sob presidência do bispo diocesano, D. João Carlos Seneme, e concelebração de todo o clero".

O corpo do padre será sepultado no cemitério municipal de Assis Chateaubriand.

Trajetória do padre José Aparecido Bilha

A diocese também detalhou que o padre José Aparecido Bilha nasceu em Astorga, no Paraná, e tinha 28 anos de exercício como sacerdote.

Ele atuou nas cidades de Assis Chateaubriand, de Quatro Pontes, de Toledo, de Formosa do Oeste e de Guaíra, conforme a instituição.

