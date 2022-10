Padre perde controle de veículo e cai dentro de açude em Groaíras: veja vídeo

O Padre Antônio José Viana Monte, da Paróquia de Groaíras, sofreu um acidente de trânsito, na tarde dessa terça-feira (4), na CE-179, que corta o Município. Ele perdeu o controle da picape enquanto dirigia e acabou caindo em um açude da região. O religioso não sofreu ferimentos graves e está bem.

Um motorista que trafegava pela via flagrou o momento em que o condutor, que transitava pela contramão, parece colidir no meio-fio e perder o controle do automóvel. Em seguida, o carro atravessa a rodovia e capota, caindo na barragem à margem da pista.

Padre não teve ferimentos graves

Segundo uma fonte, que não quis se identificar, o padre fazia o trajeto entre Groaíras e Sobral quando o acidente aconteceu. Ainda conforme o relato, após o episódio, a vítima foi auxiliada e levada para a paróquia, onde recebeu atendimento dos próprios funcionários. Ele não teve ferimentos graves, registrou apenas danos materiais. A assessoria da Prefeitura Groaíras confirmou que a picape pertence à paróquia local.

A fonte ainda detalhou ao Diário do Nordeste que, atualmente, a cidade celebra a padroeira local, Nossa Senhora do Rosário, e o religioso está sendo submetido a um ritmo intenso de trabalho.

No mesmo dia, após o incidente, ele participou da missa no turno da noite e mencionou o episódio aos fiés. Ele teria dito que passou por um "livramento", já que não sofreu ferimentos graves.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste