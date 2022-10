Arma utilizada em ataque dentro de escola em Sobral era de atirador esportivo, diz Sandro Caron

A arma utilizada por um adolescente no ataque que deixou três feridos, dentro de uma escola, em Sobral, era de um atirador esportivo. A informação foi apurada pelo Diário do Nordeste e confirmada pelo secretário da Segurança Pública do Ceará, Sandro Caron.

A arma estava na casa do adolescente suspeito do ato infracional análogo ao homicídio. O menino, após supostamente sofrer bullying dos colegas, decidiu ir até a residência dele e pegar a arma para 'se vingar'.

Ainda não se sabe como a arma do CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) foi parar na casa do adolescente. Dentre as linhas investigativas, segundo uma fonte da Polícia, sob apuração há que o pai adquirido de forma ilegal o armamento, pagando R$ 8 mil.

"Na delegacia, o menino alegou que a arma pertencia ao pai dele, mas está registrada em nome do atirador esportivo. Tanto o pai como o atirador esportivo foram conduzidos à Delegacia de Sobral. Agora investigamos como a arma foi parar na casa do menor e como o menor teve acesso", disse Sandro Caron.

Sandro Caron Secretário da SSPDS "Computadores e equipamentos de mídia foram apreendidos para saber se alguém estimulou que ele fizesse isso. A investigação segue. Em relação à arma, como foi parar na mão do adolescente está se apurando".

MOTIVAÇÃO PARA O ATO

De acordo com fonte da PM, os disparos foram motivados por supostos episódios de bullying praticados pelas vítimas. O suspeito vinha sendo chamado de "gordinho" pelos colegas. Todos os três baleados foram socorridos com vida.

Um dos baleados foi atingido na cabeça e segue em estado grave na Santa Casa de Misericórdia, de Sobral. A reportagem apurou que ele passa por cirurgia.

O secretário destaca ainda que a Polícia apura se outra pessoa induziu o adolescente a pegar a arma e atirar nos colegas de sala: "essa é função da Polícia Civil, esclarecer bem e rápido todos os elementos que contribuíram para a prática do crime".

PAI DO ADOLESCENTE

O pai do adolescente infrator responde criminalmente por violência doméstica e familiar contra a mulher, desacato e furto, entre outros. O secretário Sandro Caron disse que o pai, de identidade preservada, segue prestando depoimento na delegacia.

"É uma situação a ser esclarecida. De qualquer maneira, o que será apurado é o porquê e como uma arma registrada em nome de outra pessoa, acabou na mão do menor. De maneira premeditada ele levou a arma na mochila e praticou o ato. Toda a nossa torcida é para que as vítimas consigam se recuperar", esclarece o secretário.

IZOLDA DETERMINA REPOSTA RÁPIDA DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

Em post nas redes sociais, a governadora Izolda Cela afirmou que determinou resposta rápida das forças de segurança, incluindo sobre a origem da arma utilizada no crime. A chefe do executivo estadual disse ainda que a Secretaria de Educação está dando o suporte necessário aos familiares e à comunidade escolar.

"Recebi com muita tristeza e preocupação o caso ocorrido na EEMTI Professora Carmosina Ferreira Gomes, em Sobral, onde três alunos foram baleados durante discussão entre estudantes na unidade de ensino. Determinei resposta rápida das nossas forças de segurança, inclusive sobre a origem da arma utilizada no crime".

