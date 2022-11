Padre abandona missa após discussão política em Nerópolis, GO; veja vídeo

Após uma discussão política em igreja de Nerópolis, em Goiás, um padre tirou a batina, jogou sobre o altar e disse que deixaria a Paróquia Imaculado Coração de Maria. O caso aconteceu no último domingo (6). As informações são do g1.

Conforme uma testemunha, a discussão começou depois que o padre Danilo Neto pediu para os fiéis que votaram no Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saíssem da paróquia. No entanto, uma das mulheres que estava na missa teria se levantado e começado a discutir com o sacerdote.

Em meio à confusão, outras pessoas começaram a fazer o símbolo do "L" com as mãos, irritando o padre. Por isso, ele se irritou e disse: “É? Então beleza. Vocês não precisam de padre. Então, estou deixando a paróquia”.

A Diocese de Anápolis lamentou o ocorrido, repudiando "qualquer ato de intolerância". Em nota ao g1, ainda acrescentou que vai tomar as "devidas providências".

Veja nota da Diocese de Anápolis na íntegra

"A Diocese de Anápolis lamenta profundamente o episódio ocorrido durante a celebração da Santa Missa no dia 6 de novembro, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Nerópolis. O Bispo diocesano, ao tomar conhecimento do fato, está acompanhando pessoalmente a situação e tomará as devidas providências.

Reiteramos a posição não partidária da Igreja e repudiamos qualquer ato de intolerância. Rogando ao Senhor Deus pela unidade e a paz, a Diocese de Anápolis convida os fiéis a rezar pelo sacerdote e pela comunidade."