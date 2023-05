Maracanaú tem 624 vagas abertas em três concursos públicos; veja como se inscrever

O município de Maracanaú, na Grande Fortaleza, está com 624 vagas abertas para três concursos públicos. As inscrições começaram nesta sexta-feira (26). São 156 vagas imediatas e 468 de cadastro reserva. As inscrições podem ser realizadas do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Os cargos são divididos em 12 áreas, para candidatos com níveis médio, técnico ou superior.

As inscrições podem ser feitas até 7 de julho, exclusivamente pela internet, no site do Idecan, órgão responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia entre R$ 95 e R$ 135 - a depender da vaga.

Guarda Civil Municipal

O edital nº 10/2023 oferta 40 vagas de nível médio para a Guarda Civil Municipal de Maracanaú (GCM). Nele, são 120 vagas de cadastro reserva.

Segundo o edital, o salário inicial para o cargo é de R$ 1.084,05, acrescentando Gratificação por Risco de Vida (GRV) de 40%, além da Gratificação de Inc. ao Trabalho, de até 80%. A jornada de trabalho é de 36 horas semanais.

Defesa Civil e Agente Fiscalizador

O edital nº 11/2023 tem vagas para a área de agente de defesa civil e agente fiscalizador de trânsito e transporte - sendo, respectivamente, seis para o primeiro cargo e 30 para o segundo. Já o cadastro reserva soma 108 vagas.

Para se inscrever, é necessário apresentar o comprovante de ensino médio completo. A remuneração pode variar de R$ 1.187,69 a R$ 1.320, enquanto as jornadas de trabalho podem ser de 36h ou 40h.

80 vagas em áreas diversas

Já o edital nº 9/2023 concentra 80 vagas imediatas e 240 de cadastro reserva. As vagas foram distribuídas nos seguintes cargos:

Analista de vigilância sanitária (3)

Assistente social (8)

Auditor fiscal de controle urbano (2)

Engenheiro agrônomo (3)

Fiscal sanitário (5)

Psicólogo (10)

Secretário escolar (1)

Fiscal de vendas (8)

Fiscal de urbanismo (40)

Para se inscrever, os interessados devem ter comprovante de conclusão dos níveis médio, técnico ou superior.