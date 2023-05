IFCE de Fortaleza abre 420 vagas para cursos técnicos; veja detalhes e edital

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) em Fortaleza abriu processo seletivo para preencher 420 vagas em 13 cursos técnicos: seis na modalidade de ensino médio integrado e sete subsequentes, que são para já formados no nível médio. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira (25) e seguem até o dia 15 de junho.

Na quarta-feira (24), o instituto abriu 537 vagas para cursos técnicos no Interior, distribuídos em 16 cidades.

Cursos no campus do IFCE em Fortaleza

Os cursos ofertados na modalidade integrada, são:

Edificações;

Eletrotécnica;

Informática;

Mecânica Industrial;

Química;

Telecomunicações.

Já os subsequentes, são:

Edificações;

Eletrotécnica;

Guia de Turismo;

Instrumento Musical;

Manutenção Automotiva;

Mecânica Industrial;

Segurança do Trabalho.

>> Acesse o edital

Inscrições

As inscrições têm taxa única de R$ 50 e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Do total de vagas, 50% são destinadas a estudantes egressos de escolas públicas, conforme determinação da Lei 12.711/2012.

A seleção será feita com prova de conhecimentos gerais e redação. A previsão é de que a avaliação seja aplicada no dia 2 de julho. Já o resultado do processo seletivo deve ser divulgado no dia 18 de julho.

As aulas devem começar em 31 de julho.

Isenção

As pessoas que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em respeito à legislação (Decreto nº 11.016, de 2022), poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição até 4 de junho, apresentando toda a documentação estabelecida em edital.

Serviço

Seleção para cursos técnicos no IFCE de Fortaleza

Inscrições: até 15 de junho, no site da Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba (Funetec)

Taxa de inscrição: R$ 50

Dúvidas: enviar e-mail para processoseletivoifce@funetec.com, entidade responsável pela execução da seleção