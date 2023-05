IFCE divulga edital com 537 vagas em cursos técnicos; veja detalhes

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) divulgou edital de processo seletivo complementar com 537 vagas em cursos técnicos, distribuídas em 16 campi do Estado. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (24) e seguem até o próximo dia 6 de junho, no portal Qseleção.

As oportunidades são em áreas como administração, agropecuária, edificações, hospedagem, informática, manutenção automotiva, manutenção e suporte em informática, tradução e interpretação de libras.

A seleção será em uma única etapa e levará em consideração o histórico escolar dos candidatos. De acordo com o órgão, quase todos os cursos são para quem concluiu o ensino médio, exceto os de eletrotécnica e mecânica industrial, do campus Cedro, que são para quem cursa o ensino técnico no IFCE e o médio em outra escola, no contraturno.

Não serão cobradas taxas de inscrição, matrícula ou mensalidade. As inscrições serão feitas mediante preenchimento do formulário eletrônico e entrega da documentação exigida no edital do campus pretendido.

>> Confira o edital

Veja as cidades e o número de vagas