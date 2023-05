IFCE abre vagas de estágio em Fortaleza e Interior com bolsas de até R$ 1,6 mil; veja cursos

Estão abertas até o próximo dia 19 de maio as inscrições para processo seletivo de estágio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Universitários devem manifestar o interesse exclusivamente no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

As vagas são destinadas para estudantes de pós-graduação de Direito e de diversos outros cursos de ensino superior, médio e técnico. Veja os detalhes:

Para estudantes de pós-graduação de Direito, a bolsa-auxílio é de R$ 1.665,22 para jornada de 30 horas semanais;

Para estudantes de ensino superior, a bolsa é de R$ 787,98 para jornada de 20 horas semanais, e de R$ 1.125,69 para jornada de 30 horas;

Para estudantes de ensino médio e técnico, os valores são de R$ 486,05 para jornada de 20 horas semanais e de R$ 694,36 para jornada de 30 horas.

O auxílio-transporte será de R$ 10 por dia trabalhado.

>> Veja o edital

Veja os cursos contemplados

Ensino Superior

Economia

Administração

Produção Audiovisual

Educação Física

Design

Comunicação Social

Licenciatura em História

Pedagogia

Publicidade e Propaganda

Mídias Digitais

Informática

Artes Visuais

Comunicação Visual

Licenciatura em Química

Direito

Biblioteconomia

Design Gráfico

Cinema

Ciências da Computação

Desenho Industrial

Secretariado Executivo

Letras - Inglês

Letras - Inglês (Licenciatura)

Serviço Social

Letras

Licenciaturas

Produção Multimídia

Ensino Técnico

Técnico de Informática

Técnico em Administração

Técnico em Química

Técnico em Hospedagem

Técnico em Mecatrônica

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Edificações

Técnico em Alimentos

Ensino Médio

Técnico em Informática

Ensino Médio/Técnico