Prefeitura de Umirim, no Ceará, lança concurso para cargos com salários de até R$ 16 mil

A Prefeitura de Umirim, no interior do Ceará, lançou um concurso público com diversas vagas e salários de até R$ 16 mil. As inscrições vão até o dia 6 de junho pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib).

A aplicação das provas objetivas ocorrem no dia 2 de julho em Umirim, divididas nos turnos da manhã e da tarde.

>>> Acesse os salários e edital completo

As oportunidades vão desde agente administrativo (R$ 1.376), com 18 vagas, a médico (R$ 16 mil), quatro vagas.

Veja quais são as vagas: