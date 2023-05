Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Fortaleza terminam nesta segunda (8)

As inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza se encerram nesta segunda-feira (8). Interessados em participar do certame têm até o fim do dia para se manifestar por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). A taxa de inscrição é de R$ 135.

A carga horária é de 240 horas mensais, com remuneração inicial de R$ 3.152,78, além de auxílio-alimentação. A expectativa da Prefeitura é de convocar os futuros aprovados ainda neste ano.

Atualmente, o efetivo da Capital conta com 2,1 agentes, sendo 1,2 mil guardas municipais, 659 subinspetores e 209 inspetores. O concurso é para mais mil vagas.

>> Confira o edital

Provas

As provas objetivas serão aplicadas no próximo dia 18 de junho, em Fortaleza. Serão 80 questões, ao todo.

Concurso AMC

Até julho deste ano, a Prefeitura de Fortaleza também deve lançar edital para o novo concurso da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Serão 128 vagas para o cargo de agente de trânsito, com nível médio. Ainda não foram divulgadas outras informações sobre o processo seletivo, como as etapas, a remuneração e a data de inscrição.