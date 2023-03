Edital de concurso da AMC com 128 vagas deve ser lançado até julho

O edital para o novo concurso da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza deve ser divulgado até julho deste ano. A previsão foi confirmada pela Prefeitura de Fortaleza ao Diário do Nordeste.

Serão 128 vagas para o cargo de agente de trânsito, com nível médio. Ainda não foi divulgado quais as etapas do processo seletivo e a remuneração.

As datas de inscrição e realização ainda serão informadas. O concurso havia sido anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT) em setembro de 2022.

O último certame da AMC foi realizado em 2008, com 50 postos para agente municipal de operação e fiscalização de trânsito.

Concursos da Prefeitura

A Prefeitura de Fortaleza estuda e realiza outros concursos públicos para secretarias e órgãos municipais. No total, são 417 vagas para diversas áreas.

Um dos certames, para a Guarda Municipal de Fortaleza, abrirá inscrições neste sábado (1º). São mil vagas, remuneração de R$ 3.152,78.

Já o concurso para a Sefin deve ter edital lançado em abril. Devem ser selecionados 20 candidatos para o cargo de auditor fiscal e outros 30 para a função de analista.

Outros certames, anunciados em setembro por Sarto, devem ser lançados a partir do segundo semestre deste ano, segundo a Prefeitura.

Veja a previsão de vagas por órgão: