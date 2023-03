Operadora de internet abre 67 vagas de emprego em Fortaleza

A empresa de telecomunicações e operadora de internet cearense Brisanet lançou, nesta segunda-feira (27), um processo seletivo para 67 vagas em diversos cargos como promotor de vendas e operador de serviço de campo. As oportunidades são para Fortaleza e exigem experiência na área.

A Brisanet receberá os currículos dos interessados nas vagas no próximo dia 30 de março, no Grau Técnico, localizado na Rua Barão de Sobral, 712, no bairro Montese, em Fortaleza.

Dentre os benefícios estão plano de saúde com coparticipação; plano odontológico; descontos em instituições de Ensino Superior de até 60%; seguro de vida; descontos de até 50% nos serviços Brisanet de internet, Telefonia Fixa e TV por assinatura; desconto de até 35% no BrisaMusic; alimentação e vale transporte.

A Brisanet é uma empresa criada em 1998 pelo empreendedor José Roberto Nogueira, em Pereiro, no Interior do Ceará. Atualmente, conta com mais de 1,1 milhão de assinantes e atua em todos os estados do Nordeste, somando mais de 7 mil colaboradores.

Entrega de currículos

Cargos: Operador de serviços de campo | Prospector de imóveis | Promotor de Vendas.

Data: 30/03 - A partir das 8h.

Local: Grau Técnico - Localizado na Rua Barão de Sobral, 712, Bairro Montese