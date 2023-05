Ambiental Ceará tem processo seletivo aberto com 20 vagas para atuação no Cariri

A empresa Ambiental Ceará está com seleção aberta para preencher 20 vagas de Agente de Saneamento para atuação no Cariri. As inscrições para o processo seletivo estarão abertas até sexta-feira (5).

Os candidatos selecionados irão atuar nas cidades de Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha. Os interessados devem se candidatar no Sine de Juazeiro do Norte.

O cargo exige Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. A empresa afirmou que o salário é compatível com a posição, sem informar o valor.

Entre os benefícios aos colaboradores, está assistência médico-odontológica, seguro de vida, Gympass, vale alimentação e/ou refeição e vale transporte.

Feirão de empregos na Região Metropolitana

A Ambiental Ceará também participará do feirão de empregos promovido pelo Sine IDT em Maracanaú nesta sexta-feira (5), de 13h às 17h.

A empresa vai receber currículos e fazer entrevistas com candidatos à vaga de Agente de Saneamento para atuar em Aquiraz, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus e Pacatuba.

Os pré-requisitos das vagas são os mesmos. Além das seleções, a empresa tem cadastro aberto em banco de talentos online.

Segundo a Ambiental Ceará, a expectativa é que 10 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados ao longo das obras de serviço da universalização do esgotamento sanitário - leiloado pela Cagece. O projeto deve entrar na segunda fase, que abrange a Região Metropolitana, em breve.

Serviço

Cadastro para seleção de agentes de saneamento da Ambiental Ceará no Cariri

Até sexta-feira (5)

Endereço: Sine de Juazeiro do Norte (Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro. Juazeiro do Norte - dentro do Vapt Vupt).

Feirão de empregos no Sine IDT de Maracanaú