Concurso da Guarda Municipal já tem mais de 60 mil candidatos; inscrições seguem até segunda (8)

O concurso da Guarda Municipal de Fortaleza já possui quase 66 mil inscritos para concorrer a mil vagas, anunciou o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) nesta terça-feira (2). As inscrições vão até a próxima segunda-feira (8) e devem ser realizadas por meio do site do Idecan. A taxa de inscrição é de R$ 135.

A carga horária é de 240 horas mensais, com remuneração inicial de R$ 3.152,78, além de auxílio-alimentação. De acordo com a prefeitura, a expectativa é de convocar os futuros aprovados ainda neste ano.

>> Confira o edital

As provas serão objetivas e deverão ter 80 questões, sendo realizada no próximo dia 18 de junho.

Atualmente, o efetivo da Capital conta com 2.161 agentes, sendo 1.293 guardas municipais, 659 subinspetores e 209 inspetores.

VAGAS

750 para ampla disputa,

50 para Pessoa com Deficiência (PCD)

200 para Pessoas Pardas e Pretas (PPP)

Concurso AMC

Além do certame para a Guarda Municipal, a Prefeitura de Fortaleza confirmou que o edital para o novo concurso da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) deve ser divulgado até julho deste ano.

Serão 128 vagas para o cargo de agente de trânsito, com nível médio. Ainda não foi divulgado quais as etapas do processo seletivo e a remuneração.

As datas de inscrição e realização ainda serão informadas.