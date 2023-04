Ibama publica cinco editais de concursos com mais de 1,3 mil vagas; veja salários

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgou cinco editais de concurso, que somam 1.392 vagas, para contratação de profissionais que devem atuar pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo). Os certames foram informados no Diário Oficial da União (DOU) da última segunda-feira (24).

Ao todo, as oportunidades são destinadas para quatro cargos: brigadista, chefe de esquadrão, chefe de brigada e supervisor estadual de brigadas.

As remunerações das funções variam entre R$ 1.302 e R$ 5.208. Os profissionais selecionados devem ser lotados em municípios de 16 estados, entre eles Ceará, São Paulo e Amazonas.

Os períodos de inscrições e os locais em que elas devem ser realizadas variam de cidade para cidade. Interessados devem conferir as datas e os endereços na página do Ibama que reúne todas as oportunidades para o PrevFogo.

Veja detalhes sobre as vagas

Brigadista

Salário: R$ 1.302

Nível de escolaridade: alfabetizado

Tarefas: executa atividades relacionadas ao manejo integrado do fogo, tais como prevenção, uso do fogo, monitoramento, preparação e combate aos incêndios florestais.

Chefe de Esquadrão

Salário: R$ 1.953

Nível de escolaridade: alfabetizado

Tarefas: comanda os brigadistas do esquadrão nas atividades de prevenção e combate, elabora e executa o plano semanal de trabalho do esquadrão e zela pela manutenção dos equipamentos, materiais e veículos da brigada.

Chefe de Brigada

Salário: R$ 2.604

Nível de escolaridade: Ensino Médio completo

Tarefas: executa as atividades administrativas referentes à brigada, coordena a hierarquia de comando de chefes de esquadrão e brigadistas, envia relatórios gerenciais e representa o PrevFogo localmente.



Supervisor Estadual de Brigadas

Salário: R$ 5.208

Nível de escolaridade: Ensino Médio completo

Tarefas: apoia as ações técnico-administrativas das Coordenações Estaduais do PrevFogo e gerencia as brigadas do PrevFogo sob sua responsabilidade.

Municípios de atuação