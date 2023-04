Instituições oferecem cinco mil bolsas de estudo para cursos online; veja como participar

O Santander e a Harvard Business Publishing anunciaram a oferta de cinco mil bolsas de estudos para dois cursos online de desenvolvimento de habilidades e competências em ambientes profissionais. As inscrições vão até o dia 22 de maio e podem ser feitas pelo site Bolsas Santander.

Os cursos são gratuitos, totalmente virtuais, e duram em torno de nove semanas. Não é necessário ter diploma universitário ou experiência profissional para participar. A formação é oferecida em português, inglês e espanhol.

Os bolsistas selecionados poderão escolher uma entre as duas possibilidades de formação oferecidas:

Fundamentos de negócios (aspectos de marketing, finanças, negociação e experiência do cliente);

Autogerenciamento (prática de tomada de decisão, gerenciamento de tempo e influência).

No treinamento, os participantes terão liberdade para avançar nos módulos de estudo e acessar as conversas ao vivo com os facilitadores. Também poderão acessar treinamentos virtuais e exercícios práticos. Ao fim do curso, quem participou receberá um certificado de conclusão da Harvard Business Publishing.

"Trata-se da segunda edição desta bolsa, levando oportunidades para que pessoas de todo o País acessem cursos que tanto aprimoram aspectos técnicos buscados no mercado de trabalho, quanto desenvolvem competências como persuasão, capacidade de tomada de decisão e gestão da própria carreira", comenta o senior head do Santander Universidades, Marcio Giannico.

Santander Universidades

De acordo com o Santander, o Santander Universidades já impactou a vida de mais de 800 mil pessoas, entre estudantes, profissionais e empreendedores. Por ano, são investidos R$ 40 milhões pelo banco em educação.

No ano passado, a instituição entregou mais de 100 mil bolsas e, neste ano, a meta é entregar 120 mil.