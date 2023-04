Confira 14 concursos e seleções que estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (24)

O Ceará tem diversos concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (24). Há oferta para diversas áreas, com salários de até R$ 9.631,84.

GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

A Guarda Municipal de Fortaleza abriu concurso público com mil vagas. A seleção é para guarda municipal, com reserva para candidatos negros e com deficiência.

As inscrições estão abertas até 6 de maio no site do Idecan, mediante pagamento de taxa de R$ 135.

O salário é de R$ 3.152,78, com auxílio-alimentação. Outras vantagens inerentes ao desempenho da função podem ser acrescidas. Os aprovados farão parte do efetivo da Capital.

Sefin

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal das Finanças e a Secretaria Municipal do Planejamento, continua receberam inscrições para o concurso da Sefin.

Ao todo, são 50 vagas disponíveis para os seguintes cargos:

Analista Fazendário Municipal - Administração (5);

Analista Fazendário Municipal - Ciência da Computação, Informática/ Processamento de Dados (1);

Analista Fazendário Municipal - Ciências Econômicas/ Finanças (5);

Analista Fazendário Municipal - Contabilidade (6);

Analista Fazendário Municipal - Direito (7);

Analista Fazendário Municipal -Engenharia Civil (1);

Analista Fazendário Municipal - Geografia (4);

Analista Fazendário Municipal - Psicologia (1);

Auditor do Tesouro Municipal (20)

Para concorrer, é necessário que o candidato possua escolaridade em nível superior conforme a respectiva área do cargo pleiteado.

Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 9.863,86 a R$ 18.581,16.

Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 5 de maio por meio do site da Cebraspe.

A taxa de inscrição varia de R$ 120 a R$ 150 e deve ser paga até o dia 25 de maio.

Prefeitura de Quixadá

A Prefeitura de Quixadá, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), está com inscrições abertas para contratação de cinco membros do Conselho Tutelar.

Os interessados devem possuir ensino médio completo e idade superior a 21 anos. O salário ofertado é de R$ 2.300 referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de maio, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, exclusivamente de forma presencial, na Casa dos Conselhos, situada na Rua Pascoal Crispino, nº 151, Centro. Não será cobrada taxa de particpação.

Prefeitura de Quixelô

A Prefeitura de Quixelô também está com cinco vagas para membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Neste caso, o salário é de R$ R$ 1.302 para 40 horas semanais de trabalho.

Para concorrer, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida de ensino médio, idade mínima de 21 anos, residir no município, além de comprovar conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente por meio de prova de caráter eliminatório.

As inscrições estão abertas até esta quarta-feira (28), na Secretaria de Assistência Social, situada na Avenida Luiz Vicente, 150, Centro, no horário das 7h às 12h e das 13h às 15h. A inscrição é gratuita.

Prefeitura de Russas

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Russas também está com oportunidades abertas.

A prefeitura do município está recebendo até esta quarta-feira (28) inscrições para a contratação temporária de cinco membros do conselho.

O salário ofertado corresponde ao valor de R$ 1.405,50, referente a jornada de trabalho de 35 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente de forma presencial na sede do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Russas, situado na Rua Prefeito Eliseu Ferreira Lima, nº 842, Bairro Catumbela, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

Prefeitura de Campos Sales

A Prefeitura de Campos Sales está com inscrições abertas para contratação temporária de cinco membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Os candidatos devem ter ensino médio completo e idade superior a 21 anos. O salário ofertado é de um salário mínima para 200 horas de trabalho mensais.

As inscrições estão abertas até 3 de maio, das 8h às 12h das 14h às 17h, exclusivamente de forma presencial, na Rua Júlio Norões, nº 522, Bairro Centro.

Prefeitura de Madalena

A Prefeitura de Madalena, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), está com inscrições abertas para contratação de cinco membros do Conselho Tutelar.

Os selecionados receberão salário de R$ 1.500 por 40 horas semanais de trabalho.

Para concorrer, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida de ensino médio, idade mínima de 21 anos e residir no município.

As inscrições seguem até esta quarta-feira (28), de forma presencial, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Setor do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, localizado na Avenida Antônio Severo de Pinho, 344 - Santa Terezinha, no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

Prefeitura de Independência

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdecai) de Independência está com processo seletivo aberto para a contratação temporária de cinco Membros do Conselho Tutelar.

Como requisitos de participação, é necessário possuir ensino médio completo e idade superior a 21 anos. Aos profissionais efetivados, será ofertado o valor de um salário mínimo e meio, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições seguem até esta quarta-feira (28), de forma presencial, na Secretaria do Trabalho e Assistência Social, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Prefeitura de Quiterianópolis

A Prefeitura de Quiterianópolis, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), está com inscrições abertas para a contratação temporária de cinco Membros do Conselho Tutelar.

Como requisitos de participação, é necessário possuir ensino médio completo e idade superior a 21 anos. Aos profissionais efetivados, o salário ofertado corresponde ao valor de R$ 1.302, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os interessados devem levar a documentação necessária para inscrição de forma presencial à Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Rua das Acácias, S/N, Centro, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Não será cobrada taxa de participação.

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP)

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) está com inscrições abertas para o preenchimento de oportunidades.

Os profissionais irão atuar nas áreas de abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará (DSEI - CE).

Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos:

Assistente Social;

Enfermeiro (2);

Psicólogo;

Técnico em Enfermagem.

Para concorrer a uma das oportunidades ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade entre níveis técnico e superior, bem como experiência mínima de um mês na respectiva área de atuação do cargo pleiteado.

Ao ser contratado, o profissional deve exercer jornadas de 30 a 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 2.750,52 a R$ 8.322,08.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente, de forma eletrônica, até esta quarta-feira (28). A documentação especificada no edital deve ser enviada ao seguinte endereço de e-mail: saudeindigenaselecao.dseice@imip.org.br.

Prefeitura de Barbalha

A Prefeitura de Barbalha está com inscrições abertas para a contratação de procsisionais da saúde. São cinco vagas para os cargos de Médico Clínico Geral (3) e Médico Ferista - Atenção Primária à Saúde (2).

Os profissionais exercerão a função em jornadas de 20 a 40 horas semanais e ganharão salário no valor que varia de R$4.250 a R$8.500.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente por meio eletrônico, até esta terça-feira (25), no e-mail processoseletivosaude@barbalha.ce.gov.br. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Prefeitura de Jaguaribara

A Prefeitura de Jaguaribara prorrogou o período de inscrições para o concurso do município que oferta 75 oportunidades.

O certame possui vagas para profissionais dos níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior.

Há oportunidade para os seguintes cargos:

Agente Administrativo (2);

Assistente Social (2);

Atendente de Consultório Dentário - Acd (2);

Auxiliar de Serviços Gerais (7);

Biblioteconomista (1);

Biomédico Hospitalar (1);

Educador Físico - Esf (1);

Enfermeiro - Esf (1);

Enfermeiro Hospitalar (1);

Engenheiro de Pesca (1);

Engenheiro Ambiental (1);

Farmacêutico/ Bioquímico (1);

Fisioterapeuta - Esf (1);

Fonoaudiólogo (1);

Gestor Administrativo de Recursos Humanos (2);

Maestro (1);

Massoterapeuta (1);

Médico Esf (2);

Médico Veterinário (1);

Motorista I (3);

Motorista II (2);

Nutricionista (2);

Odontólogo Esf (1);

Professor Educação Básica - Pedagogia (15);

Professor Educação Básica - Língua Portuguesa (2);

Professor Educação Básica - Matemática (2);

Professor Educação Básica - Inglês (1);

Psicólogo (2);

Psicopedagogo (1);

Técnico Agrícola (1);

Técnico em Enfermagem (2);

Técnico em Enfermagem de Ambulância (1);

Técnico em Radiologia (2);

Técnico em Manutenção de Computadores (1);

Técnico em Aquicultura (1);

Técnico em Meio Ambiente (1);

Terapeuta Ocupacional (1);

Zelador Noturno (4)

Os profissionais exercerão em jornadas de 100 a 200 horas mensais e receberão remuneração mensal no valor que varia entre R$ 1.320,00 e R$ 9.631,84.

A inscrição segue até o dia 2 de maio, no site do Instituto Consulpam. As taxas variam de R$ 60 a R$ 150 dependendo do cargo pleiteado.

Prefeitura de Várzea Alegre

Encerram nesta segunda-feira (24) as incrições para o concurso da Prefeitura de Várzea Alegre para a área da Educação. O edital objetivo a formação de cadastro reserva de psicólogo.

Para concorrer, os candidatos devem comprovar ensino superior completo, bem como registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Os profissionais admitidos cumprirão carga horária de 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 2.303,62 ao mês.

Os interessados devem realizar a inscrição de forma presencial até esta segunda-feira (24) na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Maria Vitoria, n 32, centro, no horário das 8h às 14h.

A taxa de inscrição é de R$ 50,00 e deverá ser efetuado pessoalmente ou por meio de deposito.

CONCURSO ESA 2023

A Escola de Sargentos das Armas tem concursos públicos com mais de mil vagas para área geral Os ganhos iniciais são de R$ 3,8 mil.

Agendadas para outubro, as provas serão aplicadas nas 27 capitais e em outras 12 cidades, totalizando 39 municípios contemplados, incluindo Fortaleza.

Para área geral, os candidatos devem ter ensino médio completo ou estar cursando o 3º ano. As inscrições acontecem até esta quarta-feira (26), no site do Exército Brasileiro.

