Instituto Centec seleciona professores de Educação Profissional para cadastro de reserva

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) abriu processo seletivo para formação de cadastro de reserva de professores para o Eixo Profissional do Ensino Médio Integrado (EMI). As inscrições devem ser feitas até 5 de junho pelo site do Centec.

A avaliação será composta por prova objetiva e avaliação de títulos. As provas da primeira etapa serão aplicadas em Fortaleza e nas 20 cidades-sede das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes) do Ceará, no dia 18 de junho.

No ato da inscrição, os candidatos devem selecionar a Crede e o curso do Eixo Profissional. A taxa de inscrição é de R$ 100.

>> Veja edital completo

Escolas de Educação Profissional

Os selecionados poderão atuar em Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs) em Fortaleza e no interior do Estado e serão convocados conforme demanda da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc).

Cronograma