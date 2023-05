Escola de Gastronomia Social oferta 140 vagas para cursos profissionalizantes; veja detalhes

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) está ofertando 140 vagas distribuídas para cursos profissionalizantes de Cozinha Básica, Confeitaria e Panificação. As inscrições seguem abertas até o dia 14 de maio no site da instituição.

Todos os cursos acontecerão de forma presencial, durante o período da manhã ou tarde. As aulas começam a partir do dia 7 de junho com carga horária de 260h - cerca de quatro meses.

Para participar da seleção, os candidatos precisam ter a partir de 18 anos e possuir o Ensino Fundamental completo, ter disponibilidade para participar das aulas e estar inserido em ações afirmativas e em situação de vulnerabilidade social.

Foto: Divulgação/EGSIDB

Após a inscrição no site, o processo seletivo será seguido de avaliação do perfil dos candidatos e entrevista presencial. O resultado final do processo seletivo acontecerá no dia 31 de maio.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Até o dia 14 de maio: período de inscrição para o processo seletivo;

No dia 18 de maio: divulgação do resultado da 1ª fase no site;

De 21 a 25 de maio: entrevistas presenciais na EGSIDB

No dia 31 de maio: resultado final do Processo Seletivo no site;

Entre os dias 1º e 6 de junho, exceto o dia 4: matrícula dos alunos selecionados na secretaria EGSIDB;

No dia 07 de junho: início das aulas.

*Estagiário sob supervisão do editor Felipe Mesquita