Prefeitura de Maracanaú abre processo seletivo para 142 vagas na área da saúde

A Prefeitura de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu processo seletivo para 142 vagas, sendo 92 para cargos de agentes comunitários de saúde e 50 para cargos de agentes de combate a endemias.

Para ambos os cargos, é exigido nível médio completo, além de formações específicas nas áreas. A remuneração também é a mesma, tanto para agentes comunitários como para agentes de endemias: R$ 2.604.

Interessados em participar do certame podem se inscrever até o dia 18 deste mês de maio, pelo site do Idecan, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, responsável pela prova. A taxa de inscrição é de R$ 95, independentemente do cargo escolhido.

>> Veja o edital completo

Cargos

Agentes comunitários de saúde

Requisitos: certificado de conclusão de ensino médio, comprovante de residência, certificado de conclusão, com aproveitamento, de curso de formação inicial como agente comunitário de saúde

Remuneração-base: R$ 2.604

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Agentes de combate a endemias

Requisitos: certificado de conclusão de ensino médio, comprovante de residência, certificado de conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada como agente de combate a endemias

Remuneração-base: R$ 2.604

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Aplicação das provas

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, estão previstas para serem aplicadas no dia 25 de junho, em Maracanaú.