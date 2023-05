Brisanet abre 171 vagas de emprego no Ceará

O Grupo Brisanet está com 171 vagas de emprego abertas no Ceará. Só na capital Fortaleza, são 31 oportunidades nas mais diversas áreas e para diferentes níveis de escolaridade. O processo seletivo é para vários estados brasileiros, mas a maioria é no território cearense, na Paraíba e no Rio Grande do Norte.

Entre os principais cargos, estão: operador de cobrança, promotor de vendas, operador de serviços de campo e operador de manutenção de fibra óptica.

No Ceará, a Brisanet tem sede na cidade de Pereiro e atua como provedora de internet via fibra óptica, TV por assinatura, streaming de música, telefonia fixa e móvel. O grupo passa por expansão em todo o Nordeste.

Veja como se inscrever

Para se inscrever, os candidatos devem cadastrar o currículo no site de seleções da Brisanet. O grupo informa que pessoas que já possuem cadastro devem atualizar suas informações na página para conferir as vagas disponíveis.

Na página da seleção, está disponível a relação de oportunidades por localidade. Boa parte das vagas no Ceará são para Pereiro, onde está a sede da rede.