Startup de tecnologia abre 100 vagas nas áreas de comércio e pós-venda

A empresa Tallos, startup de tecnologia, está com seleção aberta para 100 vagas nas áreas de pós-venda e comércio. Os interessados em participar do processo seletivo devem ter experiência no mercado de consultoria ou em empresas de tecnologia.

Para se candidatar, basta enviar currículo para selecao@tallos.com.br.

Oportunidades são destinadas para os cargos de: analista de implantação, analista de CS, analista de suporte N1 e N2, closer (consultor comercial) e SDR (Sales Development Representative ou, em português, representante de desenvolvimento de vendas), com oportunidade para profissionais júnior, pleno e sênior em Fortaleza.

Não há prazo para envio do currículo e os salários não foram informados. As vagas foram abertas devido à expansão da startup, e os contratados poderão trabalhar remotamente.

Benefícios

A empresa listou os benefícios oferecidos aos colaboradores:

Vale-alimentação ou refeição de R$ 40 por dia;

Vale-transporte;

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Day off no aniversário;

Seguro de vida;

Happy hour;

Convênio com o Sesc;

Voucher de aniversário por tempo de empresa;

Acesso a plataformas de aprendizagem;

Incentivos à educação;

Descontos em restaurantes e cafeterias.