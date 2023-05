Juventude Digital inscreve para curso gratuito de social media direcionado a jovens mães

O programa Juventude Digital está com inscrições abertas para o curso Social Media: estratégias para encantar seu público, voltado para jovens mães empreendedoras de até 29 anos.

Focado na área de marketing digital, o curso é gratuito, com 10 vagas, e será realizado presencialmente na Casa da Cultura Digital (CCD Iracema) de 29 a 31 de maio. As inscrições estão abertas no portal do Juventude Digital, da Prefeitura de Fortaleza, até quinta-feira (25).

Durante o período das aulas, será disponibilizado um espaço com atividades para os filhos das alunas, segundo destaca a Prefeitura, para permitir que elas possam se dedicar ao aprendizado.

Balanço do programa

O Juventude Digital foi criado em outubro de 2021 e é coordenado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) em parceria com as Secretarias da Juventude e da Educação.

Até agora, já capacitou mais de 15 mil jovens e realizou cerca de 100 eventos, oficinas e cursos, incluindo o Juventude Digital Festival, que reuniu 19 mil jovens no Centro de Eventos em agosto do ano passado.