UFCA faz concurso público para professor; remuneração chega a R$ 11 mil

Estão abertas as inscrições de concurso público para professor na Universidade Federal do Cariri (UFCA). As inscrições começaram nesta segunda-feira (22) e são realizadas exclusivamente de forma online, por meio da plataforma Forms/UFCA, até 12 de junho.

No total, são ofertadas seis vagas imediatas nos setores de estudo abaixo:

Clínica Médica e Cirúrgica de Equídeos;

Clínica Médica e Cirúrgica de Ruminantes;

Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres;

Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais;

Administração e Extensão Rural;

Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal.

Independentemente do setor de estudo, o vencimento básico do docente – somado à retribuição por titulação (doutorado) e ao auxílio-alimentação – é de R$ 11.139,64. A taxa de inscrição para a seleção é de R$ 278.

O concurso disponibiliza quatro vagas para ampla concorrência, uma vaga para Candidatos Pessoas com Deficiência (CPcD) e uma vaga para candidatos negros.

>> Veja edital completo

Requisitos

Para ingressar no setor de estudo “Administração e Extensão Rural” os candidatos devem ter graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia, Agronomia ou Ciências Agrícolas e/ou Agrárias; doutorado em Ciências Agrárias, Ciência Animal, Ciências Veterinárias ou áreas afins – com tese defendida nas áreas de Administração Rural, Extensão Rural, Aspectos Sociais da Agropecuária ou Agronegócio.

Para as demais áreas de estudo é exigida graduação em Medicina Veterinária e doutorado em áreas como Ciência Animal, Biotecnologia e Clínica e Cirurgia Veterinária ou áreas correlacionadas.